Два резервуара загорелись на нефтебазе в Тамбовской области

Произошло возгорания двух резервуаров на нефтебазе в Тамбовской области, предположительно, причиной стала атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился, предположительно, из-за БПЛА. В настоящее время горят два резервуара", - говорится в сообщении.



Ранее глава региона Максим Егоров сообщал, что к ликвидации последствий привлечены силы территориальной подсистемы РСЧС, в том числе пожарно-спасательные подразделения от МЧС России. Он также добавил, что обломки БПЛА обнаружены в Первомайском муниципальном округе, дрон разорвался в воздухе.

Пострадавших среди жителей нет, в регионе приняты меры для обеспечения безопасности.