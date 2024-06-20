Вынесен приговор владелице салона красоты, продававшей наркотики в бьюти-боксах

Суд в Москве вынес приговор владелице и сотруднику салона красоты, которые продавали наркотики в бьюти-боксах. Об этом в четверг, 20 июня, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, фигурантов Ольгу Грановскую и Дениса Сажина признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Обоим назначили по 13 лет лишения свободы.

— Отбывать наказание Грановская будет в исправительной колонии общего режима, Сажин — в исправительной колонии строгого режима, — отметила Нефедова.



Салон красоты, в котором Гранвская и Сажин продавали наркотики, находился на Таганской улице. Клиенты заказывали бьюти-боксы с наркотиками внутри в одном из мессенджеров. Злоумышленников задержали в июле 2023 года.

Другой случай произошел в подмосковном Ступине. Полицейские задержали мужчину, оборудовавшего нарколабораторию в частном доме.