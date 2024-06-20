В Московской области в результате урагана были повалены 200 деревьев

Около 200 деревьев были повалены в результате урагана, сопровождавшегося сильными порывами ветра, в Московской области.

Уточняется, что в результате инцидента один человек пострадал.

— При прохождении мощного циклона в 23 городских округах Подмосковья зарегистрировано падение 200 деревьев, — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.



Как сообщил источник, в результате падения дерева в Сергиевом Посаде пострадала женщина. В десяти городских округах поваленные деревья повредили 26 автомобилей.

Смерчи были зафиксированы в нескольких районах Москвы и Подмосковья 20 июня во время сильного ливня. Стихия валит деревья, сносит мусорные баки и повреждает черепицу зданий. В одном из районов сформировался ураган.

20 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице будут сформированы условия для появления смерчей. Этому может поспособствовать разность температур воздушных масс, проходящих через столицу, а также дождливая погода.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан о грозе и ливне, которые ожидаются 20 июня. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 22:00 четверга. О том, как город подготовился к непогоде, — в материале «Вечерней Москвы».