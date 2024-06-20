Супругов, избивавших и моривших голодом девочку, отправили под арест в Новосибирске

Пару из Новосибирска, подозреваемую в истязании ребенка, поместили под стражу. Об этом сообщает прокуратура региона.

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Обоих фигурантов процесса арестовали на два месяца, под стражей они пробудут до 19 августа.

На данный момент прокуроры контролируют ход и результаты расследования уголовного дела, которое было возбуждено после задержания пары.

По версии следователей, в период с 14 по 17 июня ребенок находился у пары, с которой родители десятилетней девочки были знакомы. Все это время супруги избивали пострадавшую. Помимо этого, они лишали гостью еды и воды.

В какой-то момент ребенок потерял сознание. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

После произошедшего супругов оперативно задержали. На данный момент проводится расследование. В рамках процесса правоохранители дадут оценку действиям матери пострадавшей. По какой причине она оставила дочь со знакомыми, не сообщается.