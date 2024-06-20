Башенный кран упал на строительной площадке в Улан-Удэ. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия, в результате происшествия погиб мужчина.

Инцидент произошел в 148 микрорайоне. По данным следователей, погибший ранее работал в строительной организации, но около года назад уволился. 20 июня знакомый машинист попросил его подменить из-за плохого самочувствия. Мужчина поднялся в кабину и начал управлять краном.

«Ha кpaнoвыx пyтяx (peльcax) oтcyтcтвoвaли пpoтивooткaтныe yпopы и иныe пpoтивoyгoнныe ycтpoйcтвa. Пaдeниe кpaнa пpoизoшлo пpи движeнии и выeздe зa пpeдeлы peльcoвoгo пyти», — заявили в ведомстве.



Сейчас следователи проводят проверку. Ситуацией также заинтересовалась прокуратура республики — ведомство изучает исполнение норм и правил на объекте, в том числе при эксплуатации подъемной техники, а также соблюдение законодательства в сфере охраны труда.