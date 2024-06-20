МиГ-29 повредил крыши домов в Польше

Несколько крыш домов в селе Шаленец на севере Польши получили повреждения из-за ударной волны, вызванной полетом на сверхзвуковой скорости самолета польской армии МиГ-29. Об этом сообщило объединенное командование Вооруженных сил республики.

"В среду 20 июня 2024 года в окрестностях деревни Шаленец Мальборкского староства случилось происшествие с участием самолета МиГ-29. Около 10:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) в ходе выполнения тренировочного полета МиГ-29 из 22-й базы тактической авиации превысил скорость звука на высоте 1 тыс. футов (304,08 м - прим. ТАСС). В результате удара звуковой волны было повреждено покрытие на крышах в нескольких зданиях", - написало командование в X (ранее Twitter).



Местное отделение военной жандармерии проводит расследование случившегося. Армия обязалась компенсировать стоимость ремонта зданий.