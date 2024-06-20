Упавшее дерево придавило машину с беременной женщиной во время урагана в Москве

В Москве во время урагана упавшее дерево придавило машину с 42-летней беременной женщиной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

© Газета.Ru

По информации Telegram-канала, инцидент произошел у дома на улице Коминтерна. Когда беременная женщина находилась в салоне автомобиля, на машину упало дерево, которое сильно придавило ее. На помощь пострадавшей пришли сотрудники экстренных служб, которые извлекли ее из транспортного средства.

После произошедшего женщину доставили в перинатальный центр, чтобы врачи осмотрели пострадавшую и проверили сохранность плода. Ее состояние оценили как среднетяжелое.

До этого на юге Москвы женщину, которая шла по парку, сдуло ветром в Царицынский пруд и унесло в воду во время урагана. Чтобы вызволить ее из воды, на место отправили катер. Спасатели подняли пострадавшую на борт судна. Сейчас она госпитализирована.