В Петербурге остался под стражей начальник автоколонны, чей автобус упал в реку

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения решение районного суда о содержании под стражей начальника автоколонны компании-перевозчика, автобус которой упал в Мойку. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале. Джахангир Халилов просил отпустить его под домашний арест.

Напомним, ЧП произошло 10 мая. Автобус с пассажирами упал в реку Мойку. Водитель следовал по Большой Морской улице, выскочил на тротуар, а при попытке вернуться на свою полосу оказался на встречке на повороте на Поцелуев мост. По непонятной причине автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Погибли семь человек.

Задержали водителя, на следующий день арестовали и начальника автоколонны. Следствие продолжается.