Выросло число пострадавших после урагана в Москве

По уточненным данным, во время урагана в Москве пострадали 35 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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«По уточненной информации, при урагане пострадали 35 человек», — сказал собеседник агентства.



Он уточнил, что в числе пострадавших шесть детей.

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