Мать и ее сожитель попали за решетку за развращение дочери

Суд в Краснодарском крае отправил в тюрьму местную жительницу и ее сожителя на 18 и 17 лет соответственно за развращение несовершеннолетней дочери женщины, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Мужчину также признали виновным в кражах.

Являясь сожителями, подсудимые совершали преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней дочери женщины. Мужчина также совершил кражи сотовых телефонов и денежных средств с найденных им банковских карт, — говорится в сообщении.



Мать пострадавшей будет отбывать наказание в колонии общего режима. Она лишена права на осуществление педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельности с несовершеннолетними на 15 лет. Кроме того, на нее наложено ограничение свободы на два года и назначен штраф в размере 70 тысяч рублей.

Мужчина отправится на строгий режим, аналогичный запрет на педагогическую деятельность в его отношении составил 10 лет. Приговор пока не вступил в законную силу, заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области семейная пара до смерти замучила 10-летнюю девочку, которую им на время оставила знакомая. На протяжении трех дней ребенка били и лишали еды, в результате чего школьница потеряла сознание и умерла через несколько дней в больнице.