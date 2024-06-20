Один человек погиб после урагана в Москве

Днем в четверг, 20 июня, в Москве погиб мужчина, оказавшийся на улице в непогоду. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, на него упало дерево.

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По данным Telegram-канал Baza, несчастный случай произошел в районе парка Дубки в Тимирязевском районе столицы. Мужчине вызвали скорую помощь, но он скончался до приезда врачей.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее предупредил о ливнях и смерчах в Москве 20 июня. В мэрии сообщили, что до 22:00 в четверг ожидаются грозы, ливень, град и ветер с порывами до 18-23 метров в секунду.

С 12:00 до 17:00 в городе могут формироваться смерчи. Горожан призвали по возможности не выходить на улицу. Утром 20 июня московские парки временно закрыли из-за непогоды.