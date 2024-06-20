Тимура Иванова доставили в суд на заседание по продлению его ареста

Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова доставили в суд, который рассмотрит вопрос о продлении его ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Иванов доставлен в здание суда», — говорится в сообщении.



Замминистра обороны обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, в частности, у него обнаружили две люксовые машины с номерами за несколько миллионов рублей. Он арестован до 23 июня. Сейчас Иванов находится в СИЗО «Лефортово». Иванову грозит до 15 лет лишения свободы, он отрицает свою вину.

Военный чиновник находится в двухместной камере с соседом. Там есть телевизор и холодильник, раз в день арестантам положена прогулка. Заключенным нельзя переделывать камеру под себя, к примеру, вешать плакаты. Сотрудники СИЗО должны обращаться к Иванову на «вы». Кроме того, за все время заключения Иванов ни разу не виделся с родными.