Почти 200 тонн готовой продукции изъяли из оборота после вспышки ботулизма

Роспотребнадзор выявил ботулотоксин в остатках готовой еды, которую брал на исследование из-за массовых отравлений в стране, изъято почти 200 тонн опасной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Специалисты отобрали в общей сложности почти 700 проб биоматериала от больных, сырья и готовой продукции, в том числе в домашних очагах. По ним провели свыше 3 тысяч исследований — они обнаружили в готовой еде ботулинический токсин.

Накануне заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявляла, что за медицинской помощью в Москве обратился 121 человек, которые почувствовали симптомы отравления, схожие с ботулизмом. 55 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 30 из них попали в реанимацию. Аналогичные случаи произошли в Нижегородской области и Казани. Пострадавшие употребляли «Салат лобио» из сервиса «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Гастропорта».

Возбуждено уголовное дело о производстве продуктов, не отвечающих требованиям безопасности. По нему задержали четырех человек: фигурантами стали гендиректор компании «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества организации Елена Машкова, фактический руководитель фирмы «Савон-К» Владимир Шин и повар последней Карим Норматов. Суд отправил их под стражу.