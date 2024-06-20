Дерево упало на автомобиль на севере Москвы, внутри заблокирован человек

Дерево упало на автомобиль на севере Москвы в районе Аэропорт. Об этом в четверг, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Академика Ильюшина, дом 10. На место происшествия был направлен пожарный расчет ГУ МЧС России. В машине заблокирован человек, специалисты приступили к его спасению.

Представители Комплекса городского хозяйства попросили жителей города быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Для спуска осадков в водосточную сеть на улицах дежурят бригады «Мосводостока», оснащенные специальной откачивающей техникой. Работники попросили по возможности отказаться от пребывания на улице.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан о грозе и ливне, которые ожидаются 20 июня. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 22:00 четверга. О том, как город готовился к непогоде, — в материале «Вечерней Москвы».