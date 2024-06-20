Москвич сжег соседскую BMW за 12 миллионов рублей

Москвич сжег соседскую BMW M4 за 12 миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел на западе Москвы.

Известно, что жители жилого комплекса в районе Филевский Парк были недовольны тем, как владелец автомобиля паркуется. Также он постоянно будил их громким выхлопом.

Поджигатель дождался, когда машина останется без присмотра, и решил отомстить. Огонь повредил также три автомобиля, стоявших рядом с BMW. После этого виновника задержала полиция.

Ранее в Москве мужчина поджег спутницу во время свидания.