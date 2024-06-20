МВД потребовало ареста экс-совладельца «Трансфин-М» Тайчера

МВД требует арестовать экс-совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс» Алексея Тайчера, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. RT на русском

Тайчеру вменяют в вину ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он задержан. Следствие вышло в суд с ходатайством о его аресте. Вечерняя Москва

Тайчер - выпускник Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения. Был советником старшего вице-президента РЖД Федора Андреева. Позже стал совладельцем железнодорожного оператора «СГ-Транс», специализирующегося на перевозке нефтегазовых и нефтехимических грузов, совладельцем холдинга «Трансфин-М», в который входят одноименная лизинговая компания, железнодорожный оператор «Атлант» и сервисная компания «ТФМ-Спецтехника». ТАСС