Пеплопад прошел в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском произошло оседание мелких частиц пепла в виде пыли. Пепловый выброс на высоту 6 000 метров произошел на вулкане Карымский.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, пеплопад угрозы для населения не представляет. В настоящее время пепловое облако уже рассеялось.

Спасатели рекомендуют в случае пеплопадов в населенных пунктах оставаться в помещениях, плотно закрыв двери и окна. В случае необходимости передвигаться по улицам необходимо использовать средства защиты.

Вулкан Карымская сопка – один из самых активных на Камчатке. Его высота 1486 метров.