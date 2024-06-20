Экс-ведущую программы «Вести» Курбангалееву объявили в розыск

Бывшую ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву объявили в розыск по делу об оправдании терроризма. Это следует из карточки, размещенной в базе Министерства внутренних дел РФ.

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— Курбангалеева Фарида Рашидовна. 27.08.1979. Разыскивается по статье УК, — говорится в карточке.



На данный момент телеведущая живет за рубежом. Курбангалеева выступила против проведения специальной военной операции на Украине.

В тот же день МВД объявило в розыск бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Михаила Забродского по уголовной статье.

Ведомство ранее объявило в уголовный розыск главного редактора интернет-издания «Важные истории»* Романа Анина** и сотрудницу телеканала «Дождь»* Екатерину Фомину**. Кроме того, в розыск объявили ведущего YouTube-канала «Популярная политика»* Александра Макашенца**.

Также в июне в базе розыска появилась карточка с телеведущей Татьяной Лазаревой**, основанием для задержания стала статья УК РФ. Недавно в своих соцсетях телеведущая высказалась по поводу атаки российских городов беспилотниками Вооруженных сил Украины.

*СМИ, выполняющие функции иноагента.

**Физические лица, выполняющие функции иноагента.