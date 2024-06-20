Обвиняемую в убийстве десятилетней девочки сибирячку отправили в СИЗО

В Новосибирской области суд отправил обвиняемую в смерти десятилетней школьницы из Каменки Анну Голдину в СИЗО до 19 августа, сообщает портал NGS.RU. Она отправилась под стражу вслед за супругом Олегом Голдиным.

Оба фигуранта дела об убийстве и истязании по поручению знакомой присматривали за ее детьми. На деле они подвергали детей насилию и морили их голодом, из-за чего один ребенок скончался. Известно, что у обвиняемых находились также брат и сестра погибшей девочки. Брат сейчас находится у родственников, а сестра в больнице. Девочка тоже жалуется на боли в животе.

Ранее сообщалось, что в Адыгейске дети подозреваемой в убийстве дочери женщины обратились к президенту Владимиру Путину. Женщина отправилась в СИЗО вслед за супругом. Вместе их подозревают в убийстве дочери, которую они после рождения оставили в детском доме из-за проблем со здоровьем, но спустя три года по настоянию отца решили забрать домой. В начале лета девочка умерла. Ее тело было покрыто синяками и следами от ожогов. Мать девочки утверждала, что трехлетка совращала старших братьев.