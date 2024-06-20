Двое мужчин застрелили и закопали предпринимателя из Москвы

Правоохранители задержали двоих человек в Калужской области, которые, по предварительным данным, убили и закопали бизнесмена, приехавшего в регион из Москвы.

© Vse42.ru

О пропаже московского предпринимателя сообщила полицейским его бывшая супруга в последних числах мая 2024 года. Было возбуждено дело по признакам убийства.

Через некоторое время стражи порядка обнаружили захороненное тело мужчины с огнестрельным ранением в Калужской области, куда он приехал из столицы, чтобы встретиться со своими знакомыми.

Были задержаны двое подозреваемых, одного из них нашли в Москве, второго – в Ярославле, суд заключил обоих под стражу. На данный момент проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего, об этом говорится на сайте Следкома региона.