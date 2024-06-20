Житель Нижегородской области бросил зажигательную смесь в здание церкви

Сотрудники полиции задержали жителя Нижегородской области, который бросил зажигательную смесь в здание церкви в городе Шахунья, сообщили в региональном управлении МВД. News.ru

«Сотрудники полиции оперативно задержали местного жителя, который кинул зажигательную смесь в стену церкви на территории г. Шахуньи. Возгорания не допущено. 38-летний мужчина находится в состоянии опьянения», - говорится в сообщении. ТАСС

По предварительной версии, причиной поступка стала ссора с матерью. В чем заключался конфликт, неизвестно. Проводится проверка. Vse24.ru