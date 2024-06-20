Брошенный труп пассажирки семь дней пролежал на месте ДТП в Липецкой области

Мужчина из Липецкой области бросил тело погибшей в его машине пенсионерки и покинул место аварии. Теперь он рискует лишиться свободы. Об этом пишет издание GOROD48.

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Инцидент произошел в Хлевенском районе Липецкой области. К правоохранителям 17 июня обратилась местная жительница, заявившая о пропаже 63-летней сестры. В этот же день стражам порядка удалось отыскать пенсионерку на окраине села Новое Дубовое. Ее труп с ранениями, характерными для ДТП, неделю пролежал на месте аварии.

Оперативникам удалось установить и отыскать виновника гибели женщины. Им оказался 62-летний местный житель, в компании которого ее видели в последний раз. Она уехала с ним на его машине LADA Granta 10 июня.

– Мужчина не справился с управлением, и машина опрокинулась. Водитель не пострадал, а его пассажирка погибла. С места аварии ее виновник скрылся, а на следующий день вернулся и забрал автомобиль. Тело погибшей он оставил на месте, – сообщили в управлении МВД по области.



После этого правоохранители обнаружили и разбитый автомобиль. В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Виновник смертельной аварии рискует лишиться свободы на срок от 5 до 12 лет.

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