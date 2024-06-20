В Татарстане выросло число заболевших ботулизмом

Число жителей Татарстана, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, увеличилось до 18. Из них 17 человек находятся в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану.

"После повторного телефонного обзвона потребителей салата с фасолью, проведенного управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 19 июня, в инфекционную больницу обратились три человека, госпитализированы двое, один отказался от госпитализации. Таким образом, на утро 20 июня всего зарегистрировано 18 случаев ботулизма после употребления салата с фасолью производства ООО "Локалкитчен", - говорится в сообщении.



Пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование дела взято на контроль в прокуратуре.