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В Татарстане число заболевших ботулизмом выросло до 18

Число жителей Татарстана, обратившихся за помощью к врачам с подозрением на ботулизм, увеличилось до 18. Из них 17 человек находятся в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В Татарстане выросло число заболевших ботулизмом
© РИА Новости
"После повторного телефонного обзвона потребителей салата с фасолью, проведенного управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан 19 июня, в инфекционную больницу обратились три человека, госпитализированы двое, один отказался от госпитализации. Таким образом, на утро 20 июня всего зарегистрировано 18 случаев ботулизма после употребления салата с фасолью производства ООО "Локалкитчен", - говорится в сообщении.

Пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование дела взято на контроль в прокуратуре.

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