Женщина распылила в троллейбусе баллончик после конфликта из-за свободных мест

В Красноярске поездка в троллейбусе для одного из пассажиров и водителя закончилась обращением за медицинской помощью, после того, как в салоне транспортного средства распылили перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

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По данным канала, инцидент произошел 19 июня в троллейбусе, следовавшем по маршруту №15. Пассажиры поспорили из-за свободных мест в салоне. В итоге спутница одного из конфликтующих достала из сумочки перцовый баллончик и распылила его. В результате пострадали женщина-водитель и пассажир.

На опубликованных в соцсетях кадрах последствия инцидента водитель жалуется на потерю зрения и пытается промыть себе глаза водой, после чего женщину забирает прибывшая на место бригада медиков.

В пресс-службе краевого ГУ МВД заявили, что проводят проверку по факту случившегося.