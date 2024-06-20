Стала известна личность девушки, которую смыло волной в Сочи

Стала известна личность девушки, которую смыло в море волной в Сочи. По данным Telegram-канала Shot, ей оказалась 20-летняя модель из Липецка по имени Диана.

Девушка приехала в курортный город вместе с двумя друзьями на поезде. По дороге она записывала видео, которые публиковала в социальные сети. На месте компания пошла прогуляться по пляжу «Ривьера». С одним из парней Диана зашла в воду — огромная волна сбила модель с ног, а друзья не рискнули броситься за ней в море. Очевидцы также наблюдали, как она борется со стихией и пытается вернуться на берег.

Сестра смытой волной в море девушки в Сочи поделилась деталями

Родственники девушки обвиняют во всем ее друзей. Они считают, что парни должны были предостеречь Диану от подобных действий, поскольку она была на море первый раз и не оценивала всех рисков. Поиски тела продолжаются уже четвертый день.