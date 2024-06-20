Житель Крыма трогал девочек за интимные места в магазине

Полицейские задержали жителя города Красноперекопска, который домогался к детям. Его жертвами стали две 11-летние школьницы в магазине — он трогал их за ягодицы и семилетняя девочка, которой извращенец показал свой половой орган, пишет Telegram-канал «Mash на волне».

По данным канала, изначально было известно только об одном инциденте. Мать семилетней девочки написала заявление в полицию. Во время проверки было установлено, что мужчина проявлял интерес к еще двум девочкам, когда покупал спиртное в продуктовом магазине. Отец одной из них работает в городском управлении по делам несовершеннолетних.

Задержанный признался, что приставал только к подросткам и обвинил во всем свое алкогольное опьянение.

В Санкт-Петербурге мужчина на протяжении пяти лет насиловал дочь сожительницы, которая на сегодняшний день учится в четвертом классе. О происходившем в полицию сообщила 34-летняя супруга подозреваемого — дочь ей во всем призналась в личном разговоре. Известно, что подозреваемому 46 лет.

Ранее в Новороссийске мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за изнасилования несовершеннолетней дочери. Он истязал девочку в период с июня 2021 по сентябрь 2022 года. По результатам проведенной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.