Женщину осудили за полмиллиона, которые она по ошибке получила на счет от незнакомки

Во Владивостоке осудили женщину, которая не вернула по ошибке полученные деньги
Жительница Владивостока случайно перевела незнакомке 1,5 млн рублей и засудила ее после отказа вернуть часть суммы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда.
Женщина поняла, что отправила крупную сумму на чужой счет, и попросила клиентку банка вернуть ей деньги. Та любезно согласилась, но перевела обратно лишь часть денежных средств.
Полмиллиона рублей мошенница оставила себе и перестала выходить на связь с пострадавшей. Последняя обратилась в суд с иском и доказала, что перевод произошел по ошибке, а значит адресат должен был вернуть всю сумму обратно.
Теперь женщина должна заплатить пострадавшей 707 тыс. рублей, с нее также взыскали судебные расходы и проценты за пользование чужими финансами.