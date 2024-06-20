ФСБ задержала под Новосибирском экс-сотрудников центра «Вектор»

ФСБ задержала под Новосибирском двух бывших сотрудников государственного научного центра вирусологии и биотехнологий (ГНЦВБ) «Вектор» по подозрению в хищениях и взяточничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ведомства по Новосибирской области.

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По версии следствия, работники организовали хищение средств организации в особо крупном размере. Так, уволенный в 2024 году начальник участка научного центра организовал мошенническую схему, связанную с перезаключением контрактов по заниженной стоимости на оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов III-IV класса опасности для последующего обезвреживания в центре «Вектор».

«Сбор опасных отходов должны были осуществлять ИП, оформленные на родственников подозреваемого, на деле работы фактически производились сотрудниками центра, при этом оплата за оказанные услуги с 2013 по 2024 год перечислялась через фиктивные ИП на счета начальника участка и его родственников. За этот период центру вирусологии и биотехнологии "Вектор" нанесен ущерб в размере свыше 6 миллионов рублей», — заявили в ФСБ.



Отмечается, что экс-начальника участка также подозревают в получении взятки в особо крупном размере за оказание помощи в неконкурентных закупках упаковки для медицинских отходов по завышенным ценам. В соучастии в преступлении подозревается его супруга — она работала в центре и на нее было оформлено одно из ИП, получавших деньги за работы по сбору и транспортировке отходов.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере), а также ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное должностным лицом с вымогательством, в составе группы лиц в особо крупном размере). В ведомстве отмечают, что в раскрытии преступления содействовало руководства «Вектора».