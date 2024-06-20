В пожаре под Новосибирском погиб один человек

В городе Обь под Новосибирском погиб человек, шесть получили травмы при пожаре в производственном здании компании "Ретэко", занимающейся утилизацией опасных отходов предприятий.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Предварительно, один погибший и шесть пострадавших. Горит производственное здание компании "Ретэко" по адресу: Арсенальная, 1, корпус 5", - сказал собеседник агентства.



Площадь возгорания устанавливается.

Согласно сайту компании, группа компаний "Ретэко" - это сертифицированные компании по демонтажу оборудования, транспортировке, хранению, утилизации и обезвреживанию опасных отходов предприятий в Новосибирске и других субъектах РФ. За последние 10 лет было осуществлено свыше 250 проектов по России.