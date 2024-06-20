ФНС заблокировала счета очередного российского блогера

ФНС заблокировала счета блогера Майкла Наки* (включен Минюстом в реестр иноагентов) из-за долга по налогам почти в 98 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Наки* уехал из страны с началом спецоперации на Украине и стал выступать в своих блогах против России, после чего его признали иностранным агентом. В 2023 году суд заочно приговорил его к 11 годам тюрьмы за распространение фейков о российской армии. Иноагент пытался его оспорить, однако вышестоящая инстанция признала решение законным.

В России у блогера осталось индивидуальное предпринимательство. По нему накопился долг в 97 804 рубля, а на этой неделе налоговики решили заблокировать счета для взыскания средств. Канал отмечает, что суд также оштрафовал Наки* на 30 тысяч рублей за то, что он не маркирует себя как иноагента и не указывает это в своих публикациях.

*Майкл Наки включен Минюстом в реестр иноагентов