В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает в Telegram издание «Общественное».

«В Херсоне слышны звуки взрывов», — говорится в публикации со ссылкой на местных корреспондентов издания.



Где именно произошли взрывы, не уточняется.

Ранее о повреждениях в результате российских ударов группы объектов энергетической инфраструктуры на Украине заявила компания «Укрэнерго». Удары были нанесены в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также в подконтрольной украинской армии части Донецкой народной республики.