В Москве задержан предполагаемый поджигатель машин

Сотрудники полиции задержали предполагаемого подозреваемого в поджоге автомобиля на Большой Филевской улице на западе Москвы.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В полицию поступила информация по возгоранию легкового автомобиля, припаркованного на Большой Филевской улице. В результате комплекса мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Филевский парк задержали предполагаемого подозреваемого", - сказал собеседник агентства.



В ГУ МВД добавили, что мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для уточнения всех обстоятельств. В оперативных службах уточнили, что возгорание произошло на Большой Филевской улице в районе дома 4.