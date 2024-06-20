СМИ: не менее семи человек пострадали при стрельбе в США

По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы в городе Филадельфия (штат Пенсильвания). Об этом сообщил со ссылкой на местную полицию телеканал ABC Philadelphia.

По его данным, инцидент произошел вечером 19 июня. На одной из улиц остановился автомобиль, из которого вышли трое неизвестных, один из них произвел как минимум 17 выстрелов.

Все пострадавшие доставлены в больницы. Их жизням ничто не угрожает.

Полиция считает, что "они (нападавшие - прим. ТАСС) стреляли в толпу намеренно, кто-то из толпы мог быть намеченной целью". Личности преступников пока не установлены, правоохранительные органы продолжают расследование.