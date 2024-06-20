Остатки разорвавшегося дрона обнаружили под Тамбовом

Остатки разорвавшегося дрона обнаружили в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Максим Егоров в Telegram-канале.

Он пояснил, что в результате произошедшего под Тамбовом никто из мирных граждан не пострадал. По данным Егорова, устройство разорвалось в воздухе.

«В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности», — написал тамбовский губернатор.



Других подробностей об инциденте он не привел.

До этого Егоров рассказал, что на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области возник пожар после атаки беспилотника.