В Тамбовской области загорелся резервуар на нефтебазе

Возгорание резервуара произошло на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил губернатор региона Максим Егоров.

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По предварительной информации, пожар произошел из-за атаки беспилотника.

— Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился предположительно из-за БПЛА, — написал Егоров в своем Telegram-канале.



По его словам, утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки беспилотника. Дрон разорвался в воздухе. Пострадавшие в ходе инцидента отсутствуют.

Это уже не первая за неделю атака на российские предприятия. 18 июня огонь разгорелся в резервуаре с нефтепродуктами в Ростовской области ночью после атаки украинского беспилотника. В результате произошедшего никто не пострадал.

Днем ранее Новолипецкий металлургический комбинат пытались атаковать четыре дрона. Сообщалось, что пострадавших при атаке не было, а комбинат продолжил функционировать в обычном режиме.