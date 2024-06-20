Сообщения о пожаре на Афипском НПЗ опровергли

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе после атаки БПЛА. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперштаба.

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«Распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной», — говорится в сообщении.



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