Сообщения о пожаре на Афипском НПЗ опровергли

Оперштаб Кубани опроверг информацию о пожаре на Афипском НПЗ после атаки БПЛА
Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе после атаки БПЛА. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперштаба.
«Распространяемая информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной», — говорится в сообщении.
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Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил гибель жительницы Славянска-на-Кубани в результате атаки БПЛА.