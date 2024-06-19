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В африканском порту нашли мертвым кока из России

В порту африканского Кейптауна нашли тело кока из России. Об этом сообщает «Фонтанка».

В африканском порту нашли мертвым кока из России
© globallookpress.com

Согласно имеющейся информации, тело нашли на научно-исследовательском судне «Академик Трешников», которое прибыло в порт Кейптауна из Петербурга. Обстоятельства смерти кока выясняются — по неподтвержденным данным, на теле матроса были найдены ножевые ранения, однако официальное следствие рассматривает версию с самоубийством.

Отмечается, что дополнительных подробностей, как и официальных комментариев от местной полиции, пока не поступало. Само судно «Академик Трешников» пока остается в порту.

Ранее старшего матроса Балтийского флота зарезали за сигарету.

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