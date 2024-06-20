В Прикамье нашли тело убежавшего из детского лагеря подростка

Тело подростка, убежавшего из детского лагеря в Кунгурском районе Прикамья и утонувшего в реке, найдено. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"Следователями СУ СК России по Пермскому краю совместно с поисково-спасательной службой Кунгурского муниципального округа обнаружено тело погибшего подростка. Следователями СК проводится осмотр, будет назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти несовершеннолетнего", - сообщили в управлении СК.



19 июня днем трое подростков убежали с территории детского оздоровительного лагеря в Кунгурском округе Прикамья. Дети решили искупаться в реке, но во время купания 14-летний мальчик утонул.