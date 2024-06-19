Доцента МГМСУ задержали по делу о получении взяток

Доцент Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) задержан в рамках уголовного дела о получении взяток от студентов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По делу о получении взяток от студентов задержан доцент МГМСУ. С ним продолжаются следственные действия. Показания на него дали студенты", - сказал собеседник агентства.



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По его словам, за денежное вознаграждение преподаватель помогал студентам сдать экзамены.