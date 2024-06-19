Россиянин после звонка «инвестировал» в мошенника 8 млн рублей

Житель Башкирии отдал мошенникам восемь миллионов рублей. Об этом сообщает глава Альшеевского района Дамир Мустафин.

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Неизвестный позвонил мужчине и представился финансовым аналитиком, у которого есть большой опыт в сделках по инвестированию в разные проекты. «Специалист» предложил россиянину вложить деньги, и местный житель согласился. За время общения аферист выманил у пострадавшего крупную сумму. Как долго неизвестный контактировал с мужчиной, неизвестно.

«Обман под предлогом вкладов наносит людям наибольший материальный ущерб по сравнению с остальными видами мошенничества», – предостерег Мустафин.



Он призвал не верить обещаниям о быстром заработке и не переводить деньги незнакомым людям.

До этого на Урале молодого человека заподозрили в мошенничестве. По данным источника, он познакомился с дочерью местного предпринимателя, после чего она отдала новому возлюбленному 14 миллионов, которые взяла у отца. Наиболее вероятно, пострадавших было больше, так как юноша часто общался с девушками и представлялся им сыном мэра.