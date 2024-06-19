Al Jazeera: не менее 12 человек погибли при обстреле города Рафах

По меньшей мере 12 палестинцев погибли в результате удара Армии обороны Израиля по городу Рафах, расположенному на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

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По его сведениям, десятки людей получили ранения различной степени тяжести, точное число пострадавших не указывается. Как утверждается, обстреляна улица в восточной части города.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.