Al Jazeera: не менее 12 человек погибли при обстреле города Рафах
По меньшей мере 12 палестинцев погибли в результате удара Армии обороны Израиля по городу Рафах, расположенному на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
По его сведениям, десятки людей получили ранения различной степени тяжести, точное число пострадавших не указывается. Как утверждается, обстреляна улица в восточной части города.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.