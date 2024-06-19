Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» посадили за драку и избиение девушки в Норвегии

Уехавший в Норвегию экс-боец ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев был приговорен к заключению на 120 дней. Информацией об этом поделилось издание The Barents Observer.

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Уточняется, что Медведев был арестован из-за драки в баре в Ставерне. Уже будучи пьяным, он потребовал бармена дать ему новые напитки, однако сотрудник заведения отказал. Тогда бывший боец потребовал бармена выйти на улицу, схватил его за одежду и кинул в лицо деньги.

Когда Медведев возвращался из питейного заведения, то приревновал свою спутницу к водителю такси. После этого он избил девушку.

— Медведев толкнул (девушку — прим. «ВМ») на кровать, плюнул ей в лицо несколько раз, держал ее на кровати и несколько раз сильно ударил по лицу ладонью и кулаком. Последний удар, который она помнит, был кулаком по щеке возле глаза, — следует из материала.



Несколькими дням и ранее Липецкий областной суд признал Владимира Власова, 32-летнего бывшего бойца ЧВК «Вагнер», виновным в убийстве четырехлетней дочери его супруги. Ему назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с него также взыскано два миллиона рублей в пользу матери погибшей.