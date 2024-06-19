В московском вузе прошли массовые задержания

В медико-стоматологическом университете Москвы были задержаны 20 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно предварительным данным, полиция задержала около 20 человек, среди которых есть как студенты, так и преподаватели. Точная причина задержания не называется, но источники сообщают о возможной коррупции — подкупе для сдачи экзамена.

В источнике также добавили, что в задержании участвовало большое число вооруженных силовиков. В данный момент задержанные расположены в актовом зале отдела полиции, у них были отобраны средства связи.

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