В Москве отправили под домашний арест трех фигурантов дела об отравлении фасолью

Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста трём обвиняемым по делу о массовом отравлении консервированной фасолью.

Соответствующая информация приводится в Telegram-канале пресс-службы столичных судов общей юрисдикции. Последним отправленным под домашний арест обвиняемым стал глава компании «Локалкитчен» Антон Лозин.

Ранее под домашний арест отправили коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина. За некоторое время до этого аналогичную меру пресечения избрали ещё одной обвиняемой по делу.