Суд отправил под домашний арест обвиняемую по делу о массовом отравлении

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест одну из обвиняемых по делу о массовом отравлении консервированной фасолью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Речь идет о руководителе отдела качества ООО «Локалкитчен» Елене Машковой.

«Столичный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года», — рассказали в Мосгорсуде.



Также по делу проходят гендиректор «Локалкитчен» Антон Лозин, фактический руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин и повар компании Карим Норматов.

Напомним, что ранее в Москве, Казани и Нижнем Новгороде зафиксировали случаи пищевого отравления. За помощью обратились более 120 человек. Все пострадавшие употребляли «Салат лобио» производителя ООО «Локалкитчен» (Москва).