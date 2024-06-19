Врачи в Подмосковье спасли мужчину, перепилившего вместо дерева свою руку

Медики в Долгопрудном смогли спасти мужчину, который перепилил вместо дерева свою руку и потерял много крови. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

"В Долгопрудненскую больницу поступил 22-летний молодой человек с перепиленной артерией. Травму пациент получил в результате нарушения техники безопасности и правил эксплуатации при работе с ручной бензопилой. Сразу после травмы родственники наложили ему давящую повязку на локтевом сгибе и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.



Как отметил сосудистый хирург, заведующий отделения хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин, слова которого приводит пресс-служба, пациент потерял много крови.

"Под наркозом ему произвели осмотр большой и глубокой раны пересеченной плечевой артерии и вены. Затем мы сшили артерию, восстановив естественное кровоснабжение. Рану зашили, так же как и порядка двадцати мелких повреждений от зубцов пилы вокруг основного места повреждения. Операция прошла успешно и длилась около часа", - уточнил он.



Так, сутки пациент находился под усиленным наблюдением врачей в отделении реанимации, а затем был переведен в обычную палату хирургического отделения.