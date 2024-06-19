Энергодар остался без света после атаки дронов

Аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции произошло в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Причина аварийного отключения электроэнергии в Энергодаре - попадание вражеских БПЛА по подстанции "Луч". Весь Энергодар без света [остался] точно", - сказала Яшина.



Она подчеркнула, что отключение не повлияет на функционирование Запорожской АЭС.

В Telegram-канале администрации города уточняется, что отключение произошло в 19:27 мск. Кроме Энергодара без электроэнергии остались также близлежащие населенные пункты.

С начала апреля обстановка в районе ЗАЭС обострилась, в небе периодически замечают беспилотники ВСУ, объявляется режим воздушной опасности, а сам Энергодар украинские войска обстреливают из артиллерии. Несколько раз ВСУ наносили удары по территории станции и города.