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СМИ: В Перми поезд задержали из-за массовой драки с участниками СВО

Массовая драка, произошедшая на вокзале в Перми, привела к задержке пассажирского поезда. Об этом сообщает группа «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

СМИ: В Перми поезд задержали из-за массовой драки с участниками СВО
© РИА Новости

По данным сообщества, в драке участвовали около 30 человек, в том числе участники СВО. Что стало причиной конфликта не уточняется.

«В результате поезд «Москва - Абакан» задержали на 40 минут», - говорится в публикации.

Ранее в Челябинске две группы мужчин устроили драку со стрельбой, по данному факту было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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