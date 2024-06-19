Молния убила пастуха и десятки овец в Дагестане

Пастух и более 50 овец погибли в результате удара молнией в Ногайском районе Дагестана. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по республике.

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"18.06.2024 в 17:35 в Дежурную часть МВД Дагестана поступило сообщение о том, что на 1 километре от селения Шумли-Олик Ногайского района от удара разряда молнии скончался на месте 37-летний местный житель", – говорится в сообщении.



Ведомство уточнило, что мужчина пас овец во время грозы.

Ранее молния попала в двух военных Государственной пограничной службы в Азербайджане. В результате этого они погибли. Майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев охраняли границы на территории отряда "Лянкяран" пограничных войск ГПС, когда в них ударила молния. По факту произошедшего было организовано расследование.

До этого троих подростков в возрасте от 7 до 12 лет госпитализировали после попадания в них молнии на пляже в городе Исабела в Пуэрто-Рико. Дети, находясь на пляже, стояли рядом друг с другом. Из-за этого разряд попал по каждому из них. В правоохранительных органах уточнили, что самый старший мальчик среди всех остальных детей находится в тяжелом состоянии.