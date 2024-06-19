Фигуранты дела о массовом отравлении в РФ пытались уничтожить продукцию

Фигуранты дела о массовом отравлении людей салатом пытались уничтожить продукцию и скрыться. Об этом сообщила следователь в Замоскворецком суде Москвы, передает «РИА Новости».

© Столичный СК/Telegram

Речь идет о случаях подозрений на ботулизм, которые зафиксировали в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Все пострадавшие употребляли «Салат лобио» производителя ООО «Локалкитчен» (Москва). В связи с произошедшем были задержаны гендиректор компании Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова, фактический руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин и повар компании Карим Норматов.

«Прошу приобщить показания свидетеля о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства», — сообщила следователь.



По ее словам, один из фигурантов дела — Норматов — пытался скрыться, его задержали в аэропорту Жуковский. При этом обвиняемый заявил, что не пытался бежать, работодатель отпустил его на время домой.